Лилия Ребрик отвела двух дочерей в школу и очаровала их семейным образом

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала семейное утро перед 1 сентября.

В своем фотоблоге звезда поделилась настроением двух старших дочерей перед началом обучения в школе. Так, младшая Полина в этом году пошла во второй класс. Лилия показала фото девочки и призналась, что мыслями она еще на летних каникулах, поэтому за парту садится с игривым настроением.

Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Тем не менее, Полина и ее старшая сестра, старшеклассница Диана свое обучение начали в изысканных школьных нарядах и взяли по букету цветов. Звездная мама тоже решила выбрать лук соответствующий тематике дня. Ребрик попозировала в классическом деловом образе с белой рубашкой и черными брюками.

Реклама

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

"Первое сентября. Знаете этот особый аромат утра? Моя школьная команда. Одна уже опытная старшеклассница, а другая — второй класс. А я — вечный организатор утренних сборов", — написала актриса.

Напомним, недавно старшая дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого отпраздновала день рождения. Актриса поздравила Диану с 13-летием и на фото из роддома показала, как быстро она выросла.