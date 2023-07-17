Лилия Ребрик ответила на критику за отдых в Турции во время войны: "Не считайте чужих денег"

Ведущая уехала в отпуск вместе с родителями и дочками, в то время как ее муж остался в Украине.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик ответила на критику из-за отдыха с семьей за границей во время войны.

Знаменитость вместе с родителями и дочками улетела в Турцию. В своем фотоблоге Ребрик охотно делится счастливыми кадрами с отдыха. Однако далеко не все пользователи оценили такой контент. Ведущую упрекнули, что она демонстрирует "беззаботную жизнь" в фотоблоге. Также пользователи были возмущены, что Ребрик потратила средства на отдых, хотя могла бы помочь ВСУ.

Знаменитость не стала терпеть и ответила возмущенным подписчикам. Актриса посоветовала следить за своей жизнью, а также отметила, что нужно наслаждаться каждым моментом, ведь не знаешь, что будет завтра.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что на самом деле прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Потому что жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли она завтра", — ответила на хейт Ребрик.

Напомним, пока Лилия Ребрик находится на отдыхе за границей, ее муж Андрей Дикий остался в Украине. Ранее актриса растрогала видео, как дочери прощались с отцом перед отъездом в Турцию.

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