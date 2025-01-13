Лилия Ребрик ответила на упреки, что родила третьего ребенка, чтобы уберечь мужа от мобилизации

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик ответила на упреки, что родила третьего ребенка, чтобы уберечь мужа Андрея Дикого от мобилизации.

Знаменитость признается, что в основном у нее положительная аудитория, которая не прибегает к критике. Однако негативные комментарии время от времени ведущей все-таки прилетают. В частности, некоторые касались появления на свет третьей дочери Ребрик. Критики заявляли, что таким образом она спасает мужа Дикого от мобилизации. Сама же Лилия Ребрик на такие комментарии вообще не реагирует.

"Я всегда знала, что дети – это о любви, поэтому для меня это самое главное. Реагировать на комментарии и не только на такие – у меня иммунитет уже. У меня вообще очень хорошая аудитория! Я обожаю свою аудиторию, мне кажется, она отвечает мне взаимностью. Если человеку, который написал тот или иной негативный комментарий, стало легче, значит я свою миссию выполнила", — прокомментировала Лилия Ребрик на проекте "Ранок у великому місті".

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также ведущая поделилась, что появление на свет третьей дочери очень сильно изменило их семью и ее лично. Знаменитость говорит, что дети – это большая радость. По словам ведущей, у нее появилось еще больше жизненных сил.

"Это такой антистресс! Это такая возможность наслаждаться, несмотря ни на что и вопреки всем обстоятельствам, что это дает тебе еще больше сил. Я никогда не думала, что у меня так много сил", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Лилия Ребрик побывала у родителей в Черновцах. Знаменитость показывала, как с родными провела новогодние праздники.

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