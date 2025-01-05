Лилия Ребрик поехала в Черновцы и восхитила счастливыми фото с родителями

Практически вся семья ведущей собралась, не хватало только ее старшей дочери и родной сестры.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала семейным контентом.

Знаменитость на выходные уехала из Киева в Черновцы, где у нее проживают родители. Компанию Лилии Ребрик составили ее муж, хореограф Андрей Дикий, и две дочери – Полина и Аделина. В Черновцах знаменитость уже успела наделать счастливые фото с родителями, которыми она поделилась в Instagram. Семья улыбаясь позировала на фоне новогодней елки, украшенной разнообразными яркими игрушками.

"Встретились", — коротко подписала семейное фото телеведущая.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Почти вся семья Лилии Ребрик собралась. В семейном кругу не хватало старшей дочери актрисы Дианы, которая проводит каникулы в зимнем лагере. Также не было младшей сестры Ребрик Юлианы, которая проживает за границей.

"Диана в лагере, но нам тебя не хватает. Юлиана, тебя тоже!" – отметила знаменитость.

Семья Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик радовала контентом с мужем. Ведущая показывала, как в кожаном обтягивающем платье нежилась с возлюбленным на фоне новогодней елки.

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