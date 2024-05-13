Лилия Ребрик похвасталась оригинальным подарком, который ей сделали дочери в День матери

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, какой оригинальный подарок в День матери ей сделали дочери.

11-летняя Диана и 6-летняя Полина в важный день не оставили маму без презентов, а ответственно отнеслись к празднику. Девочки заказали для мамы оригинальный букет. В частности, он был сделан не из цветов, а из бабочек, который были подсвечены гирляндой.

А вот младшая Полина самостоятельно сделала поздравительную открытку. Дочь написала Лилии Ребрик, как она сильно ее любит: "Мама, я тебя люблю".

Дочери Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая была очень сильно растрогана таким приятным приветствием. Она отметила, что дочери в День матери сделали для нее самый теплый подарок: "Мои красавицы с самыми теплыми поздравлениями".

Отметим, Лилия Ребрик также воспитывает младшую дочь Аделину, которая появилась на свет в марте этого года. Недавно ведущая окрестила девочку. После крестин Лилия Ребрик впервые показала лицо дочери. Кроме того, она рассекретила, кто стал крестными родителями Аделины, а также поделилась фото с таинства.

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