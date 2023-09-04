Лилия Ребрик похвасталась щедрым урожаем из собственного огорода

У звезды уже созрели ягоды и овощи.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала поклонникам, что уродило на ее огороде в этом году.

После тяжелого съемочного дня знаменитость вернулась домой и похвасталась щедрым урожаем у своих сторис в Instagram. Ребрик показала, как прогулялась по территории своего загородного дома и продемонстрировала, что у нее растет.

Так, на огороде телеведущей красуется спелая крупная малина, напоминающая ей о лете.

"Дома — лето", — подписала фотографию Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также у звездной хозяйки уже созрели красные помидоры, разных сортов которые радуют ее своим ароматом.

"Как они пахнут...", — передала свои эмоции Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее певица Тина Кароль также показала богатый урожай, который собрала в собственном саду.

Читайте также: