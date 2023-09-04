Лилия Ребрик похвасталась щедрым урожаем из собственного огорода

У звезды уже созрели ягоды и овощи.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала поклонникам, что уродило на ее огороде в этом году.
После тяжелого съемочного дня знаменитость вернулась домой и похвасталась щедрым урожаем у своих сторис в Instagram. Ребрик показала, как прогулялась по территории своего загородного дома и продемонстрировала, что у нее растет.
Так, на огороде телеведущей красуется спелая крупная малина, напоминающая ей о лете.
"Дома — лето", — подписала фотографию Ребрик.
Также у звездной хозяйки уже созрели красные помидоры, разных сортов которые радуют ее своим ароматом.
"Как они пахнут...", — передала свои эмоции Ребрик.
Напомним, ранее певица Тина Кароль также показала богатый урожай, который собрала в собственном саду.
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