Лилия Ребрик похвасталась семейной идиллией с мужем и ответила, из-за чего бывают их ссоры

Также ведущая дала совет, как избежать недоразумений в паре.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решила откровенно пообщаться с поклонниками.

В Instagram знаменитости написали немало вопросов, в том числе и о личной жизни. У Лилии поинтересовались, из-за чего бывают их ссоры с мужем, танцором Андреем Диким.

Оказалось, что в семье ведущей властвует настоящая идиллия. Ребрик заверила, что с возлюбленным они вообще не ссорятся, потому что не видят в этом смысла.

"Мы не ссоримся! Считаю бессмысленным тратить на негатив свою жизнь. Она и без того короткая", — заверила ведущая.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик говорит, что в отношениях главное – говорить между собой, тогда и не возникнет недоразумений и ссор.

"Нужно дарить радость друг другу, любить, восхищаться и, конечно, разговаривать, а не ссориться", — добавила актриса.

Напомним, сейчас Лилия Ребрик в положении. Недавно ведущая рассекретила, как проходит ее беременность в 42 года. К слову, в марте актриса уже в третий раз станет мамой.

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