Знаменитость отдыхала на западе Украины с мужем и детьми.

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик похвасталась семейным отдыхом на Закарпатье.

В частности, звезда с семьей отдыхала на западе Украины. Там актриса с мужем и дочками ходила в горы, любовалась пейзажами и делала много фото и видео. Некоторыми из них знаменитость поделилась в Instagram-stories.

Лилия показалась с младшей дочерью. На фото счастливые актриса и 5-летняя Полина сидели на камнях и позировали на фоне ручья.

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Передаем вам глоток свежего воздуха с карпатских гор!" – обратилась к поклонникам знаменитость.

Также Ребрик показала и забавный снимок, сделанный в горах. На фото ее муж, танцор Андрей Дикий, держит Полину вверх ногами.

"Удобный рюкзачок", — пошутила ведущая.

Муж Лилии Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, сейчас на отдыхе находится актриса Ксения Мишина, правда, она вместе с сыном уехала за границу. Там с артисткой произошла забавная история. Она не узнала известного футболиста, который играет в ФК "Манчестер Сити", и едва не поссорилась с ним.

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