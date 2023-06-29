Знаменитость отдыхала на западе Украины с мужем и детьми.
Актриса и телеведущая Лилия Ребрик похвасталась семейным отдыхом на Закарпатье.
В частности, звезда с семьей отдыхала на западе Украины. Там актриса с мужем и дочками ходила в горы, любовалась пейзажами и делала много фото и видео. Некоторыми из них знаменитость поделилась в Instagram-stories.
Лилия показалась с младшей дочерью. На фото счастливые актриса и 5-летняя Полина сидели на камнях и позировали на фоне ручья.
"Передаем вам глоток свежего воздуха с карпатских гор!" – обратилась к поклонникам знаменитость.
Также Ребрик показала и забавный снимок, сделанный в горах. На фото ее муж, танцор Андрей Дикий, держит Полину вверх ногами.
"Удобный рюкзачок", — пошутила ведущая.
Напомним, сейчас на отдыхе находится актриса Ксения Мишина, правда, она вместе с сыном уехала за границу. Там с артисткой произошла забавная история. Она не узнала известного футболиста, который играет в ФК "Манчестер Сити", и едва не поссорилась с ним.
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