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Лилия Ребрик похвасталась своим урожаем, который собирала с годовалой дочерью
Лилия Ребрик показала, что у нее уродилось на даче.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась своим урожаем, который собирала с годовалой дочкой Аделиной.
Знаменитость сейчас находится на даче. В своем Instagram ведущая показала, как проходило ее утро. В частности, ведущая собирала урожай. У Лилии Ребрик уродила на даче немалая клубника, которая уже окрасилась ярким красным цветом.
"Утро на даче. Кто рано встает - тот клубнику срывает", - поделилась ведущая.
Но не только такой урожай актриса собирает. У Лилии Ребрик также уродила красная смородина. Кстати, в сборе урожая у ведущей была помощница - годовалая дочь от танцора Андрея Дикого Аделина. Правда, девочка больше лакомилась свежими домашними ягодами, чем помогала маме.
Отметим, Лилия Ребрик является многодетной мамой. Знаменитость вместе с мужем Андреем Диким воспитывает трех дочерей - Диану, Полину и Аделину.
Кстати, недавно ведущая показывала их совместное семейное фото. Также Лилия Ребрик делилась особыми достижениями 12-летней Дианы.