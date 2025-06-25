Лилия Ребрик похвасталась своим урожаем, который собирала с годовалой дочерью

Лилия Ребрик с самой младшей дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась своим урожаем, который собирала с годовалой дочкой Аделиной.

Знаменитость сейчас находится на даче. В своем Instagram ведущая показала, как проходило ее утро. В частности, ведущая собирала урожай. У Лилии Ребрик уродила на даче немалая клубника, которая уже окрасилась ярким красным цветом.

"Утро на даче. Кто рано встает - тот клубнику срывает", - поделилась ведущая.

Реклама

Урожай Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Но не только такой урожай актриса собирает. У Лилии Ребрик также уродила красная смородина. Кстати, в сборе урожая у ведущей была помощница - годовалая дочь от танцора Андрея Дикого Аделина. Правда, девочка больше лакомилась свежими домашними ягодами, чем помогала маме.

Самая младшая дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого / © instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, Лилия Ребрик является многодетной мамой. Знаменитость вместе с мужем Андреем Диким воспитывает трех дочерей - Диану, Полину и Аделину.

Кстати, недавно ведущая показывала их совместное семейное фото. Также Лилия Ребрик делилась особыми достижениями 12-летней Дианы.