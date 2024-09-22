Лилия Ребрик похвасталась талантом 12-летней дочери и рассказала о новом этапе в ее карьере танцовщицы

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась талантом 12-летней дочери от танцора Андрея Дикого.

Похоже, Диана решила пойти по стопам звездного отца. Девушка профессионально занимается бальными танцами. Более того, в танцевальной карьере Дианы есть уже достижения. Как поделилась Ребрик, сейчас 12-летняя дочь шагает в новый этап. Диана приняла участие в соревнованиях по бальным танцам. Как говорит ведущая, она очень гордится девушкой и верит, что она достигнет высоких результатов.

Старшая дочь Лилии Ребрик приняла участие в соревнованиях по бальным танцам / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Новый этап в танцевальной карьере старшей дочери. Верю в вас, наши талантливые Никита (партнер Дианы в танцах – прим. ред.) и Диана. Только вперед! Осуществление самых смелых желаний вам! Держим кулачки за вас и поддерживаем", — поделилась ведущая.

Старшая дочь Лилии Ребрик приняла участие в соревнованиях по бальным танцам / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тем временем подписчики Лилии Ребрик начали активно желать успехов Диане. В частности, теплые слова написали ведущий Анатолий Анатолич, актриса Ольга Сумская и другие.

Старшая дочь Лилии Ребрик приняла участие в соревнованиях по бальным танцам / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, у Дианы есть с кого взять пример по поводу танцев. Ее папа – Андрей Дикий – профессиональный хореограф. Тем временем ведущая раньше активно занималась гимнастикой.

Напомним, недавно особый праздник был у самой младшей дочери Лилии Ребрик. Ведущая тогда нежно поздравляла Адель и хвасталась ее достижением.

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