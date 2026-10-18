Лилия Ребрик похвасталась важной победой 8-летней дочери от Дикого и растрогала эмоциями

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась важной победой 8-летней дочери от мужа, танцора Андрея Дикого.

Полина профессионально занимается гимнастикой. Девочка имеет достижения в этом виде спорта. Недавно дочь телеведущей приняла участие во всеукраинском турнире по художественной гимнастике Aladdin Cup 2026, который прошел в Киеве.

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Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Поддержать Полину пришли звездная мама и младшая сестренка. Дочь знаменитости была серьезно настроена, а сама Лилия Ребрик очень сильно волновалась.

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Наконец, 8-летняя Полина продемонстрировала свой номер. Лилия Ребрик прокомментировала выступление дочери так: «Моя артистическая богиня».

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

В итоге Полина завоевала на турнире первое место. Ведущая уже растрогала эмоциями после победы. Когда дочь знаменитости услышала, что у нее первое место, то очень обрадовалась.

Дочь Лилии Ребрик Полина победила на турнире по художественной гимнастике / © instagram.com/liliia.rebrik

Тем временем сама Лилия Ребрик подчеркнула, что очень гордится дочерью и радуется ее достижениям.

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно певица Оля Полякова дала редкий комментарий о младшей дочери. Артистка раскрыла желаемую профессию 15-летней Алисы и призналась, где она будет получать высшее образование.

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