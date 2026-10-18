ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
718
Время на прочтение
1 мин

Лилия Ребрик похвасталась важной победой 8-летней дочери от Дикого и растрогала эмоциями

Средняя дочь Лилии Ребрик профессионально занимается гимнастикой. Девочка преуспевает в этом виде спорта.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лилия Ребрик с дочерью Полиной

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась важной победой 8-летней дочери от мужа, танцора Андрея Дикого.

Полина профессионально занимается гимнастикой. Девочка имеет достижения в этом виде спорта. Недавно дочь телеведущей приняла участие во всеукраинском турнире по художественной гимнастике Aladdin Cup 2026, который прошел в Киеве.

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Поддержать Полину пришли звездная мама и младшая сестренка. Дочь знаменитости была серьезно настроена, а сама Лилия Ребрик очень сильно волновалась.

Наконец, 8-летняя Полина продемонстрировала свой номер. Лилия Ребрик прокомментировала выступление дочери так: «Моя артистическая богиня».

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

В итоге Полина завоевала на турнире первое место. Ведущая уже растрогала эмоциями после победы. Когда дочь знаменитости услышала, что у нее первое место, то очень обрадовалась.

Дочь Лилии Ребрик Полина победила на турнире по художественной гимнастике / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик Полина победила на турнире по художественной гимнастике / © instagram.com/liliia.rebrik

Тем временем сама Лилия Ребрик подчеркнула, что очень гордится дочерью и радуется ее достижениям.

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно певица Оля Полякова дала редкий комментарий о младшей дочери. Артистка раскрыла желаемую профессию 15-летней Алисы и призналась, где она будет получать высшее образование.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie