Лилия Ребрик похвасталась важным танцевальным достижением 12-летней дочери в Лондоне

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась важным танцевальным достижением 12-летней дочери.

Знаменитость откровенно признается, что ее просто переполняет гордость за Диану. Дело в том, что 12-летняя девочка приняла участие в международных соревнованиях по бальным танцам. К слову, для Дианы это первый опыт.

Мероприятие, которое называется International Dance Festival 2024, состоялось 1 октября в Лондоне. Много чего Диане пришлось пережить впервые. В частности, дочь Лилии Ребрик танцевала с новым партнером. Кроме того, рядом с девочкой не было родителей, но они поддерживали ее на расстоянии. Как говорит ведущая, она очень гордится Дианой. Знаменитость делится, что никогда еще не видела дочь такой сконцентрированной и сосредоточенной.

12-летняя дочь Лилии Ребрик впервые приняла участие в танцевальных соревнованиях в Лондоне

"Пост материнской гордости. Впервые с новым партнером. Впервые, когда никто из нас не был с ней рядом физически, но всей душой поддерживали на расстоянии. Красивые, грациозные, старательные, сосредоточенные! Я, пожалуй, свою Диану и не знаю такой собранной", — поделилась знаменитость.

Отметим, дочь Лилия Ребрик профессионально занимается бальными танцами. Недавно знаменитость рассказывала о новом этапе в танцевальной карьере Дианы.

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