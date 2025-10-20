- Дата публикации
-
- Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Ребрик показала 13-летнюю дочь-красавицу и удивила, как та подросла: как выглядит девушка
Артистка также показалась на семейном снимке вместе с возлюбленным, а дочь Диана удивила сходством со звездной мамой и своими танцевальными успехами.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как подросла ее старшая дочь Диана, которой уже 13 лет.
В своем Instagram звезда поделилась новым фото девушки, которая, по словам Лилии, профессионально занимается танцами и участвует в многочисленных турнирах. На снимке юная Диана выглядит взрослой и уверенной — девушка уже экспериментирует с образом и макияжем.
"У моей старшенькой сегодня турнир. Сама нарисовалась. Я в шоке", — призналась телеведущая, отметив, что хоть и находится в гастрольном туре, все равно следит за успехами дочери и поддерживает ее даже на расстоянии.
Также актриса добавила нежный семейный кадр. На нем артистка позирует вместе с дочкой и мужем Андреем Диким.
Отметим, что Диана — первый ребенок Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого. Девочка пошла по стопам звездных родителей и уже давно занимается танцами на профессиональном уровне. Супруги также воспитывают еще двух дочерей — 7-летнюю Полину и годовалую Аделину.
