Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала 6-летнюю дочь-красавицу и рассекретила ее таланты.

Семейным контентом с Полиной знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка призналась, что ее часто спрашивают, увлекается ли ее средняя дочь хореографией. Дело в том, что старшая Диана пошла по стопам звездных родителей и профессионально занимается бальными танцами. Как говорит Лилия Ребрик, Полина не отстает от сестры. Правда, она выбрала вокал и художественную гимнастику.

"Часто спрашиваете, танцует ли Поля. Она поет и занимается художественной гимнастикой", – поделилась ведущая.

Дочь Лилии Ребрик Полина / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Как отмечает актриса, особенно дочери нравится гимнастика. По словам Лилии Ребрик, Полина в течении дня удивляет их с мужем, хореографом Андреем Диким, разными гимнастическими трюками.

Дочь Лилии Ребрик Полина / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Вот такой красивый мостик у нас дома. И так может круглосуточно стоять", — отметила знаменитость.

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик показывала милые кадры, как ее младшая дочь делает первые шаги. Ведущая делится, что 11-летняя Адель очень быстро растет.

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