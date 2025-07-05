Лилия Ребрик показала 7-летнюю дочь с медалью и рассказала о ее достижениях: "Приятно удивила"

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliya_rebryk

Реклама

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась гордостью за свою дочь Полину.

Так, в своем Instagram звезда показала 7-летнюю дочь, которая впервые выступила на соревнованиях по художественной гимнастике, и ее семейную группу поддержки. Лилия отметила, что Полина довольно волновалась за свое выступление, однако сделала все возможное, чтобы получить медаль.

"Оставлю здесь эти фото на память о дебюте Полины Андреевны на соревнованиях по художественной гимнастике. Первый купальник. Первый ковер. Первое упражнение без предмета. Первое "Мама, я волнуюсь", но вышла и сделала! Дальше точно будет. Сегодня Поля нас приятно удивила. И да, я безумно горжусь!" - написала звезда.

Реклама

Полина Дикая / © instagram.com/liliya_rebryk

Полина Дикая / © instagram.com/liliya_rebryk

Полина Дикая с тренером / © instagram.com/liliya_rebryk

Актриса также призналась, что несмотря на то, что вся ее семья связана с танцами, дочери сами выбирают, чем им заниматься. Поэтому Полина выбрала путь гимнастики и уверенно делает первые шаги.

"Часто спрашивают: "У вас все дети танцами занимаются?" Нет! Как бы это странно ни звучало — не все! Потому что каждый имеет право искать себя. Главное, чтобы было с желанием, вдохновением, горящими глазами. Это — закон. Это — счастье. Это — залог любого успеха!" — добавила артистка.

Лилия Ребрик с Полиной / © instagram.com/liliya_rebryk

Андрей Дикий с Полиной / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно Лилия Ребрик делилась, как в семейном кругу провела свой июнь.