Лилия Ребрик показала "дом мечты", который они с мужем приобрели до полномасштабной войны

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала дом, который они с мужем, хореографом Андреем Диким, приобрели еще до полномасштабной войны.

Ведущая посетила строительную площадку, где сейчас стоит их еще недостроенный дом. В сторис в Instagram Ребрик показала, как выглядит их недвижимость под Киевом.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Сейчас семья еще колеблется, нужно ли продолжать ремонт в двухэтажном доме, ведь ситуация в стране остается очень напряженной.

"В одном из интервью я рассказала, что перед началом войны мы купили дом, назвали его "дом мечты". Что это означало? Что мы знали, сколько у нас работы, какие у нас проекты, на что мы можем рассчитывать, планировать мечтать. Потом началась проклятая война и эти мечты утонули. И сейчас ты не знаешь, своевременно ли продолжать что-то, или не время? Страшно вкладывать деньги или наоборот продолжать жить, жить нормальную жизнь, если есть такая возможность? Но вы знаете мою позицию, если живы, то нужно жить", – поделилась мнениями Лилия.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

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