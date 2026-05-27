Лилия Ребрик показала двухлетнюю дочь-красавицу и удивила, как быстро подросла Аделина
Звездная мама порадовала фанов семейным контентом.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала поклонников свежими фотографиями своей младшей дочери Аделины, которую воспитывает вместе с мужем, хореографом Андреем Диким.
На новых кадрах в Instagram мамы двухлетняя девочка предстала настоящей маленькой модницей. Аделина примерила джинсовый костюм, забавные розовые очки в форме сердечек и с героиней Hello Kitty. Дочь знаменитости позировала перед камерой, играла игрушками и уверенно демонстрировала свои образы.
Лилия также призналась, что именно дети помогают ей восстанавливать силы после напряженного графика, многочисленных поездок и гастролей. По словам ведущей, рядом с дочками она быстро забывает об усталости и находит эмоциональный баланс.
«Мой маленький антистресс в розовых очках после всех тревог, гастролей и дорог», — нежно написала Ребрик.
Поклонники же не скрывали восторга в комментариях и отмечали, что Аделина заметно подросла. Некоторые признались, что даже не заметили, как быстро пролетело время.
Это же надо так быть похожей на папу! Пусть растет здоровой и счастливой маленькая красавица!
Уже взрослая… Будущая кинозвезда
Лиля, какая же она фантастическая! Заряжаемся вашим позитивом! Обожаю эту девочку! Хорошая семья! Счастья вам и всего наилучшего!
Напомним, вместе с Андреем Диким Лилия Ребрик воспитывает трех дочерей — Диану, Полину и самую младшую Аделину, которой уже исполнилось два года.