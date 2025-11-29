Лилия Ребрик показала, где ее застал ужасный обстрел Киева: "Так я боялась оказаться"

Лилия Ребрик

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик высказалась об ужасном обстреле Киева и показала, в каком месте он ее застал.

В ночь на 29 ноября страна-агрессор Россия атаковала столицу. Оккупанты обстреливали Киев ракетами и дронами. Лилия Ребрик прокомментировала массированную атаку на столицу. Ведущая во время обстрела оказалась в том месте, в котором больше всего боялась быть. Актриса отправлялась на гастроли, поэтому воздушная тревога ее застала на железнодорожном вокзале.

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Артистка признается, что очень сильно волновалась. Дело в том, что поезда во время воздушной тревоги все равно продолжают курсировать. Поэтому, от знаменитости ничего не зависит. Актрисе лишь оставалось надеяться, что ничего ужасного не произойдет.

"Ракеты, "Шахеды", взрывы ... Обстрелы не утихают. Но жизнь - тоже. Гастроли по расписанию. Харьков, встречай. Так я боялась оказаться на вокзале в обстрел. Берегите себя. Остается одно: не думать о плохом. Потому что поезда отправляются по расписанию. От тебя ничего не зависит", - поделилась Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Наконец, актриса спокойно отправилась в Харьков. Однако знаменитость признается, что ее просто шокируют новости. Лилия Ребрик возмущена, какие ужасные события приходится переживать украинцам из-за преступных действий российских оккупантов.

"Читаю новости и жутко, какую страшную еще одну ночь пережили украинцы", - возмутилась актриса.

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, тем временем рядом с домом танцорп Жени Кота произошел вражеский "прилет". Хореограф шокировал видом из его окна на дом, который был охвачен огнем.