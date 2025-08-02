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Лилия Ребрик показала годовалую дочь и насмешила ее решительностью: "Кажется, за кофе пошла"
Адель удивила родителей своей самостоятельностью.
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась забавными кадрами с младшей дочерью Адель.
В фотоблоге артистка продолжает делиться моментами со своего отдыха на море в Турции. На этот раз Лилия повеселила поклонников контентом с годовалой дочкой, которая не боится быть самостоятельной. В частности, звездная мама показала, как Адель в платье с немалой как для нее сумкой в руках пошла прогуливаться по территории отеля.
"Новый день - новые дела! Важные дела! Адель уверенно шагает в август. Она с такой уверенностью вышла из дома, что я сама аж растерялась. Кажется, за кофе пошла", — пошутила актриса.
В комментариях юзеры не устают восхищаться маленькой решительной Адель:
На Вашу Адельку можно смотреть вечно!
Какая милая ваша Аделька, спешит, такая очаровательная модница маленькая, столько дел имеет и все надо успеть!
Какая она сладенькая булочка
Напомним, недавно Лилия Ребрик показала свою маму-красавицу и поздравила ее с особым праздником.