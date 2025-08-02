Лилия Ребрик показала годовалую дочь и насмешила ее решительностью: "Кажется, за кофе пошла"

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась забавными кадрами с младшей дочерью Адель.

В фотоблоге артистка продолжает делиться моментами со своего отдыха на море в Турции. На этот раз Лилия повеселила поклонников контентом с годовалой дочкой, которая не боится быть самостоятельной. В частности, звездная мама показала, как Адель в платье с немалой как для нее сумкой в руках пошла прогуливаться по территории отеля.

"Новый день - новые дела! Важные дела! Адель уверенно шагает в август. Она с такой уверенностью вышла из дома, что я сама аж растерялась. Кажется, за кофе пошла", — пошутила актриса.

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Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях юзеры не устают восхищаться маленькой решительной Адель:

На Вашу Адельку можно смотреть вечно!

Какая милая ваша Аделька, спешит, такая очаровательная модница маленькая, столько дел имеет и все надо успеть!

Какая она сладенькая булочка

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала свою маму-красавицу и поздравила ее с особым праздником.