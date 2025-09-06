Лилия Ребрик показала изнутри свой новый недостроенный дом и раскрыла подробности ремонта

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик впервые за долгое время показала просторный дом, в который в будущем планирует переехать с большой семьей.

Как известно, недвижимость в Киевской области звезда приобрела еще в конце ноября 2021 года. Однако начало полномасштабного вторжения заставило Лилию с мужем отложить любые работы там. И все это время для отдыха супруги с детьми выбирали дачу, которая находится на значительно большем расстоянии от Киева. По словам Ребрик, именно дальняя дорога стала вызывать неудобства как для многодетной семьи.

"Мы купили дом мечты перед началом войны, когда все было стабильно. Потом в силу известных обстоятельств строительство пришлось отложить. Но мы решили, когда как не сейчас. Вы спрашиваете, а что же это за дом, где я снимаю сторис. Это наша дача, которую мы обожаем. Мы строили ее давно и сознательно далеко от Киева, чтобы чувствовать вайб выходного дня, когда едешь далеко. И уже пятый год живем далеко и ездим в Киев. Но ежедневно мотаться в Киев с тремя детьми — тот еще марафон", — рассказала артистка.

Лилия Ребрик показала новый дом / © instagram.com/liliya_rebryk

Однако в этом году Лилия снова вернулась к идее продолжать работать над ремонтом. В сторис счастливая актриса приехала на проверку работ и заодно показала все поклонникам. Так, Ребрик засветила помещение изнутри и показалась на мансардном этаже, где вскоре она с мужем обустроит для старшей дочери отдельную комнату.

"За это время нас стало больше. Мы стараемся сделать больше пространства, чтобы всем было комфортно. Поэтому решили обновить ремонтные работы здесь и потом переехать. На мансардном этаже мы планировали зону отдыха, но потом появилась Адель и Диана сказала, что это будет ее комната. Ремонт продолжается, но сейчас он на той стадии, когда виден определенный результат. Потому что раньше все шло на бетон и инженерию. Сейчас уже есть стены, пол, свет, розетки, вентиляция... Дом оживает", — призналась Ребрик.

Лилия Ребрик показала мансардный этаж дома / © instagram.com/liliya_rebryk

Кроме того, дом звезды также имеет большую террасу. Актриса говорит, что уже знает, как хочет ее обустроить и визуализирует утреннее кофепитие в беседке.

"Вот наша терраса. Моя любовь. Здесь дышится легче. У меня есть мечта сделать здесь беседку, чтобы можно было прятаться от солнца. Я уже вижу, как это должно быть", — с восторгом добавила артистка.

Лилия Ребрик показала террасу / © instagram.com/liliya_rebryk

