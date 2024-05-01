Лилия Ребрик показала, как с размахом отпраздновала день рождения дочери

Ведущая организовала для девочки невероятный праздник.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как отпраздновала день рождения своей средней дочери Полины.
Девочке 30 апреля исполнилось шесть лет. Лилия Ребрик организовала для дочери невероятный праздник. В частности, на день рождения Полинка пригласила многих своих друзей. Все они были одеты в розовый цвет. К слову, день рождения тоже проходил именно в таких оттенках.
Ребят развлекали аниматоры. Они вместе пели, танцевали и даже рисовали разные узоры на лицах.
Конечно, Полину ждал розовый торт именинницы в стиле "Барби". Девочка с радостью загадывала желание и задувала свечи.
"Желание сейчас у всех детей одно", — высказалась Лилия Ребрик.
После того как Полина задула свечи на торте, все дружно позировали для фото. Кстати, Лилия Ребрик заказала очень красивую фотозону. Она была украшена разными розовыми и серебристыми шарами, а также там красовался атрибут из фильма "Барби" – специальная упаковка для кукол.
В заключение Полина с радостью разбила пиньяту, которая была в форме лака для ногтей. После чего дети выбрали себе конфеты, которые из нее выпали.
Напомним, Лилия Ребрик ранее показывала, как поздравляла Полинку с днем рождения. Также ведущая рассекретила, какой подарок сделала дочери на 6-летие.
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