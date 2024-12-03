Лилия Ребрик показала, как с тремя дочерьми украсила новогоднюю елку в розовом стиле

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как сразу с тремя дочерьми украсила новогоднюю елку.

Семья знаменитости готовится к праздникам. В частности, дома Лилия Ребрик уже поставила новогоднюю елку. Знаменитость предпочла искусственное дерево. К слову, артистке помогали украшать елку сразу три доченьки – Диана, Полина и самая младшая Адель, которая впервые приобщилась к этой традиции.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сначала елку украсили гирляндой. После этого семья взялась за остальные украшения. Диана сделала много бантиков из розовой ленты, которыми обильно украсила елку.

Лилия Ребрик с дочками украсила елку / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Впоследствии Лилия Ребрик с дочками повесила на новогоднее дерево другие украшения. Все они были розового цвета. Как отметила ведущая, в этом году в их семье "девчачая елка".

Лилия Ребрик с дочками украсила елку / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, Лилия Ребрик украшала дом к новогодним праздникам в понедельник, 2 декабря. Ведущая наделала фото среди украшений, на которых показалась без макияжа. Также знаменитость рассказала о внутренних трансформациях.

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