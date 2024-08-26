Лилия Ребрик показала, как с тремя дочками пряталась в укрытии от российских ракет и дронов

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как пережила массированный ракетный обстрел Украины, который Россия нанесла 26 августа.

Знаменитость в Instagram поделилась, что у нее на утро были рабочие планы, однако воплотить их так и не удалось. С самого утра страна-агрессор Россия начала обстреливать Украину ракетами, а затем дронами-камикадзе. Как говорит Лилия Ребрик, она осталась дома и с дочками провела восемь часов в укрытии.

"Когда утром ехала на съемки, а в результате провела восемь часов в укрытии с детьми", – поделилась с пользователями ведущая.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик, несмотря на ужасный обстрел, пыталась отвлечь троих детей. В укрытии ведущая и ее старшая дочь Диана смешно одевались и делали с Полиной и Адель совместные фото. Правда, воздушная тревога дала о себе знать, ведь, как отметили пользователи, семейство выглядело уставшим.

Напомним, другие знаменитости тоже реагировали на массированный обстрел Россией Украины. Жена Дмитрия Монатика, Светлана Тарабарова и другие показывали, как прятались с детьми в укрытиях во время воздушной опасности.

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