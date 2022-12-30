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Лилия Ребрик показала, как со старшей дочерью гуляла по улицам Киева

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
161
Время на прочтение
1 мин
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Лилия Ребрик показала, как со старшей дочерью гуляла по улицам Киева

Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитость вместе с Дианой побывали на площади "Майдан Незалежности".

Ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как проводит время со своей старшей дочерью.

В частности, знаменитость вместе с Дианой отправилась гулять по улицам Киева. Снимками с прогулки Лилия поделилась в своем Instagram.

Лилия Ребрик со старшей дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

На фото видно, что ведущая вместе с дочерью прошлись по центральной площади "Майдан Незалежности", где сделали несколько снимков на память.

Лилия Ребрик со старшей дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Сохраню в памяти навсегда каждый приятный момент этого тяжелого года, чтобы еще сильнее ценить жизнь", — подписала фотографии знаменитость.

Лилия Ребрик со старшей дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик праздновала 11-ю годовщину брака с мужем, танцовщиком Андреем Диким. По случаю праздника актриса показала их архивные фото со свадьбы. Также звезда поделилась с поклонниками, сколько всего возлюбленный для нее делает и как поддерживает во время полномасштабной войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
161
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