Лилия Ребрик показала, как со старшей дочерью гуляла по улицам Киева

Ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как проводит время со своей старшей дочерью.

В частности, знаменитость вместе с Дианой отправилась гулять по улицам Киева. Снимками с прогулки Лилия поделилась в своем Instagram.

Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

На фото видно, что ведущая вместе с дочерью прошлись по центральной площади "Майдан Незалежности", где сделали несколько снимков на память.

Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Сохраню в памяти навсегда каждый приятный момент этого тяжелого года, чтобы еще сильнее ценить жизнь", — подписала фотографии знаменитость.

Лилия Ребрик со старшей дочерью / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик праздновала 11-ю годовщину брака с мужем, танцовщиком Андреем Диким. По случаю праздника актриса показала их архивные фото со свадьбы. Также звезда поделилась с поклонниками, сколько всего возлюбленный для нее делает и как поддерживает во время полномасштабной войны в Украине.

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