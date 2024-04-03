Лилия Ребрик показала, как возле своего загородного особняка сажает цветы с дочерьми

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как занимается садоводством и что из цветов в этом году высаживает.

В своем фотоблоге артистка опубликовала видео с дочками, которые захотели помочь маме с садоводством. Так, после того, как Лилия уложила спать младшую дочь Адель в коляске, она вместе с детьми взялась за саженцы. В частности, на клумбу возле дома ведущая высадила разные виды роз, георгин, лилии, пионов, амариллисов и заверила, что это любимые цветы ее членов семьи. Некоторые луковицы растений артистка посадила в высокие горшки и оставила миловать глаз на территории.

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Субботник! И не важно, что сегодня среда. Хотим красоты вокруг! Хотим вдохновляться ею, радоваться ей, хотим, чтобы во дворе от цветочного аромата голова кружилась! Поэтому вся наша женская половина (хотя какая там половина) сегодня засаживает участок цветами! Пионы – для меня как самое ароматное воспоминание детства! Амариллисы для Полинки, потому что их очень легко выращивать! Розы Дэвида Остина для Дианы, потому что она обожает розы. А еще лилии, георгины, гладиолусы для... тещи и свекрови! Чтобы любовались красотой, когда будут нянчить младшую внучку!", - восхитила подписью Лилия.

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Тем временем после садоводства дочери Лилии счастливо забавлялись во дворе. В частности, Диана играла с домашним любимцем, а младшая дочь Полина продолжила поливать остальные зеленые растения вокруг дома.

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик высаживает цветы / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, что недавно Лилия Ребрик рассказывала, как прошли ее третьи роды и как впервые она использовала эпидуральную анестезию.

Читайте также: