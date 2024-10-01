Лилия Ребрик показала фото с первой свадьбы 34-летней дочери Вертинского: "Было много слез"

Ведущая была на празднике тамадой.
Украинская ведущая Лилия Ребрик показала, какой была первая свадьба актрисы Ксении Вертинской, которая вышла замуж за своего коллегу Игоря Рубашкина.
Молодожены 29 сентября отыграли особый день в их семейной жизни. Сейчас и сами влюбленные, и звездные гости делятся фото и воспоминаниями со свадебной церемонии. В частности, Лилия Ребрик показала, какой была свадьба 34-летней дочери актера Алексея Вертинского.
В частности, знаменитость на празднике была тамадой и развлекала гостей. Как говорит Лилия Ребрик, на свадьбе было немало юмора и слез, но счастья: "Было много слез и юмора!"
Подружками невесты были актрисы Дарья Петрожицкая, Екатерина Варченко и Вера Кобзарь. Они были одеты в одинаковые розовые платья с перьями в районе декольте.
Молодожены тоже выбрали довольно сдержанные образы. Ксения Вертинская надела белое платье, которое было ей чуть ниже колен, и фату. А вот жених – брюки светлого цвета, рубашку и жилетку.
Как говорит Лилия Ребрик, свадьба в такие сложные времена – это действительно особое событие. Она обратилась к молодоженам и поздравила с рождением их семьи.
"Дорогие наши, Ксю и Игорь! Поздравляем с вашим днем! С рождением вашей семьи! В такие сложные времена, такие события – как лучик света! Берегите свою любовь! Ведь любовь сейчас — это о сознательном выборе быть вместе, несмотря на страх и неуверенность, об абсолютной поддержке и доверии, о выборе в пользу жизни. Вы невероятны!" – обратилась ведущая к молодоженам.
Напомним, недавно певица Инесса Грицаенко сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный исполнительницы сделал ей предложение.
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