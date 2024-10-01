Лилия Ребрик показала фото с первой свадьбы 34-летней дочери Вертинского: "Было много слез"

Украинская ведущая Лилия Ребрик показала, какой была первая свадьба актрисы Ксении Вертинской, которая вышла замуж за своего коллегу Игоря Рубашкина.

Молодожены 29 сентября отыграли особый день в их семейной жизни. Сейчас и сами влюбленные, и звездные гости делятся фото и воспоминаниями со свадебной церемонии. В частности, Лилия Ребрик показала, какой была свадьба 34-летней дочери актера Алексея Вертинского.

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В частности, знаменитость на празднике была тамадой и развлекала гостей. Как говорит Лилия Ребрик, на свадьбе было немало юмора и слез, но счастья: "Было много слез и юмора!"

Подружками невесты были актрисы Дарья Петрожицкая, Екатерина Варченко и Вера Кобзарь. Они были одеты в одинаковые розовые платья с перьями в районе декольте.

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Молодожены тоже выбрали довольно сдержанные образы. Ксения Вертинская надела белое платье, которое было ей чуть ниже колен, и фату. А вот жених – брюки светлого цвета, рубашку и жилетку.

Как говорит Лилия Ребрик, свадьба в такие сложные времена – это действительно особое событие. Она обратилась к молодоженам и поздравила с рождением их семьи.

Свадьба Ксении Вертинской и Игоря Рубашкина / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Дорогие наши, Ксю и Игорь! Поздравляем с вашим днем! С рождением вашей семьи! В такие сложные времена, такие события – как лучик света! Берегите свою любовь! Ведь любовь сейчас — это о сознательном выборе быть вместе, несмотря на страх и неуверенность, об абсолютной поддержке и доверии, о выборе в пользу жизни. Вы невероятны!" – обратилась ведущая к молодоженам.

Напомним, недавно певица Инесса Грицаенко сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный исполнительницы сделал ей предложение.

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