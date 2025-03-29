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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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1584
Время на прочтение
1 мин

Лилия Ребрик показала отдых с младшими дочками и что для них смастерил папа Дикий

Звездная семья на выходные уехала на природу.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Лилия Ребрик с семьей

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась своими выходными в кругу ближайших.

С приходом весеннего тепла семейство отказалось сидеть в столице и поехало в загородный особняк. В фотоблоге Лилия показала прогулки с самой младшей дочерью. Звезда ошеломила, как Адель, которая недавно отпраздновавшая первый год, уже начала смело шагать и, похоже, уже совсем скоро пойдет без поддержки мамы.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Также Ребрик не удержалась и сделала фото с дочерью в их саду вокруг дома. Актриса отметила, что Адель уже интересуется окружающим миром и постепенно знакомится со всеми прелестями весны.

"Доброе субботнее утро. Первое сознательное знакомство с весной. Трава, солнце, кусты и Адель – главная среди красоты", - восхитила звездная многодетная мама.

Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

А вот муж звезды Андрей Дикий тоже времени не терял и позаботился о развлечениях для годовалой дочери. В частности, обустроил качелю под открытым небом в саду. Так что счастливая Адель покачалась на ней под присмотром старшей сестры Полины.

Дочери Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Дочери Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно певица Джамала также показывала сразу троих своих детей, которые значительно подросли. Артистка рассказала о празднике в семье.

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