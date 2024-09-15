Лилия Ребрик показала первое достижение 6-месячной дочери и как поздравляла ее с праздником: "Не верится"

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 15 сентября, самая младшая дочь артистки Адель отмечает 6 месяцев. Более того, в праздничный день Лилия сообщила, что девочка начала самостоятельно сидеть. В честь важной даты знаменитость поделилась в своем фотоблоге, что на полугодие Адель вся семья подготовила для крохи торт и устроила фотосессию.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

К тому же Ребрик поделилась, что время очень быстро идет и она не верит, что Адель исполнилось уже полгода. Кроме того, рассказала, как 6-месячная кроха всегда заряжает их позитивом своей улыбкой.

"До года полгода. Аж не верится. Адель 6 месяцев. Как? Когда? Почему так быстро? Ты такая кроха и такая уже умничка! Сколько нежности и любви ты нам даришь... Чего только стоит твоя фантастическая улыбка, которую еще нужно заслужить, ради которой мы готовы на все! Улыбка, которая снимает любое напряжение! Ты наш антистресс! Наша клубничка! Наша Адель", - растрогала Ребрик.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно певица Санта Димопулос впервые за длительное время показала 5-летнюю дочь и какой сюрприз она получила по случаю праздника.

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