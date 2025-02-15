Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лилия Ребрик показала первые шаги 11-месячной дочери: "До сих пор не верится"

Лилия Ребрик показала первые шаги 11-месячной дочери: "До сих пор не верится"

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Ведущая похвасталась новым достижением Адель.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 15 февраля, звездная семья поздравляет младшую Адель с 11 месяцами жизни. По этому случаю Лилия уже традиционно заказала символический тортик и одела дочь в милый образ, состоявший из свитера с сердечками и носков и повязки, декорированных розой.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Более того, знаменитость похвасталась первыми шагами Адель. Девочка уже научилась стоять и понемногу учится ходить. По словам Ребрик, этот момент ее очень растрогал и она хочет успеть запомнить эти эмоции. В то же время маленькая дочь ведущей впервые попробовала праздничный десерт.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk
Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Мне до сих пор не верится, что уже 11 месяцев, что уже делает свои первые шаги, что следующий тортик будет уже на настоящий день рождения. 11 месяцев счастья, 11 месяцев безграничной любви. Скоро год… Но пока просто остановлюсь, вдохну этот день и сохраню его в сердце", — растрогала актриса.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала фото новорожденной Адель и ошеломила, как она быстро изменилась за восемь месяцев.

Младшая дочь Лилии Ребрик впервые произнесла слово "тато"

Младшая дочь Лилии Ребрик впервые произнесла слово "тато"

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация