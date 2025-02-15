Лилия Ребрик показала первые шаги 11-месячной дочери: "До сих пор не верится"

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 15 февраля, звездная семья поздравляет младшую Адель с 11 месяцами жизни. По этому случаю Лилия уже традиционно заказала символический тортик и одела дочь в милый образ, состоявший из свитера с сердечками и носков и повязки, декорированных розой.

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Более того, знаменитость похвасталась первыми шагами Адель. Девочка уже научилась стоять и понемногу учится ходить. По словам Ребрик, этот момент ее очень растрогал и она хочет успеть запомнить эти эмоции. В то же время маленькая дочь ведущей впервые попробовала праздничный десерт.

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Мне до сих пор не верится, что уже 11 месяцев, что уже делает свои первые шаги, что следующий тортик будет уже на настоящий день рождения. 11 месяцев счастья, 11 месяцев безграничной любви. Скоро год… Но пока просто остановлюсь, вдохну этот день и сохраню его в сердце", — растрогала актриса.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала фото новорожденной Адель и ошеломила, как она быстро изменилась за восемь месяцев.

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