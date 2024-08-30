Лилия Ребрик показала подросшую старшую дочь и как сделала ей сюрприз по случаю 12-летия: "Сияй!"

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик с семьей растрогала поздравлениями старшей дочери Дианы.

Сегодня, 30 августа, девушка отмечает день рождения. И в свое 12-летие Диана получила сюрприз от большой семьи. В частности, Лилия с мужем Андреем Диким и двумя дочерьми Полиной и Аделиной в центре города Киева поздравили именинницу большими шарами, цветами и подарками. В то же время в своем фотоблоге Ребрик поблагодарила Диану за ежедневное счастье и пожелала не бояться решительно идти к своим мечтам.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Муж и дочери Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Дочери Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"С Днем рождения, наша прекрасная ДиДи! Будь счастлива! Смело мечтай! Сияй! Вопреки всем обстоятельствам… А мы всегда будем рядом! Всегда на твоей стороне. Просто знай это. Любим тебя! И не устаем благодарить судьбу, что 12 лет назад ты появилась на этот мир и сделала нас еще более счастливыми! И продолжаешь это делать", - восхитила поздравлениями Лилия.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

К поздравлениям также присоединились звезды и поклонники семьи Лилии, пожелав юной имениннице счастливого будущего под мирным небом.

"Поздравляем-обнимаем!" – Анатолий Анатолич

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С днем рождения красавицу! Счастливой судьбы и безопасного детства

Прекрасные дочки прекрасных родителей, будьте счастливы

Дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, шоумен Александр Кривошапко также рассказал о празднике в его семье. 30 августа его дочь также отмечает день рождения. По случаю ее 7-летия артист показал подросшую девочку и публично обратился к ней.

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