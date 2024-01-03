Лилия Ребрик показала редкое фото с родителями и пожаловалась на свое эмоциональное состояние

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показалась с родителями и рассказала о своем подавленном эмоциональном состоянии.

В своем Instagram артистка поделилась, что чувствует себя плохо. В частности, Ребрик больно реагирует на постоянные вражеские обстрелы и грустные новости. Однако актриса пытается держаться ради дочерей, а также третьего ребенка, который скоро появится на свет.

"Чувствую себя опустошенной, разбитой от этих страшных новостей, от этих громких утр. Кажется, склеить себя по кусочкам будет уже невозможно. Но я стараюсь: ради двух девочек, ради третьей — под сердцем, ради — себя", — поделилась актриса.

Лилия Ребрик с родителями и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик решила с семьей поехать к родителям в Черновцы. По словам знаменитости, рядом с ними она всегда чувствует себя в безопасности. Ведущая несколько дней проведет с мамой и папой, чтобы перезагрузиться и настроиться на позитив.

"Мое чувство безопасности и покоя — дети рядом и родители. Как в детстве, когда страшно — хочется к маме с папой. Кажется, они окутают, защитят, уведут все беды. И сейчас особенно остро нуждаюсь в этом ощущении защиты и домашнего — как когда-то, когда была маленькая, — уюта. Позволили себе на пару дней переключиться…", — призналась ведущая.

Напомним, Лилия Ребрик также пытается поднять настроение и своим подписчикам. Недавно ведущая показала милое видео, как ее дочери поют трек группы Kalush Orchestra – Stefania. Артистка убеждена, что дети умеют поднимать настроение, и она надеется, что ее подписчики после просмотра ролика тоже улыбнулись.

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