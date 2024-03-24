Лилия Ребрик показала редкое фото своих родителей с новорожденной внучкой

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик показала трогательное фото ее родителей и третьей дочери Аделины.

Так, в фотоблоге Лилия порадовала поклонников семейным контентом. В частности, опубликовала фотографию, которая, вероятно, была сделана во время выписки из роддома. На фото изображена мама и папа Лилии Ребрик, впервые увидевшие их еще одну внучку. В этот момент папа телеведущей нежно держит крошечную Адель на руках и смотрит на нее со своей женой Верой Леоновной.

"Знакомство Адель с бабушкой и дедушкой", - восхитила подписью фото знаменитость.

Родители Лилии Ребрик с новорожденной внучкой / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Отметим, 15 марта Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий, известили радостную весть – они в третий раз стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Аделиной. Через несколько дней после родов звезда выписалась из роддома и порадовала счастливыми семейными снимками.

Напомним, недавно телеведущая Лилия Ребрик объясняла, почему ее семья выбрала именно такое имя для новорожденной третьей дочери и с юмором ответила всем хейтерам, которые осуждили такой выбор.

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