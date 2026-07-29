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Лилия Ребрик показала редкое семейное фото с родителями и нежно поздравила маму-красотку с праздником
В семье звезды особенный праздник.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась редким семейным фото и публично поздравила маму с днем рождения.
Так, в семье знаменитости особый праздник — день рождения мамы Лилии, Веры Леоновны. По этому случаю ведущая опубликовала в Instagram теплое семейное фото, на котором собралось сразу несколько поколений. На фото Ребрик позирует вместе с родителями, мужем Андреем Диким и тремя дочками — Дианой, Полиной и Адель. В центре композиции можно увидеть праздничный торт. Вместе с фото телеведущая оставила короткое, но очень искреннее поздравление для самого родного человека.
«Мамуличек, с днем рожденья! Любим тебя сильно», — трогательно обратилась Лилия к маме.
Несмотря на тёплые семейные кадры, в этом году праздновать день рождения вместе семье, похоже, не удалось. В настоящее время Лилия Ребрик вместе с мужем и дочерьми находится в отпуске за границей. Недавно знаменитость показывала, как они всей семьей отправились в путешествие: сначала добирались трансфером, а затем пересели на самолет. В то же время, конечный пункт назначения ведущая пока не рассекречивает, лишь интригует поклонников кадрами с дороги.
Напомним, недавно певица Оля Цыбульская показывала своего родного брата по случаю дня рождения. Звезда припомнила тот день, когда Сергей появился на свет.