Лилия Ребрик показала ремонт без прикрас в доме под Киевом и как ее муж красит стены

Лилия Ребрик с мужем / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как продвигается ремонт в её загородном доме под Киевом и как семья постепенно обустраивает будущее семейное гнездышко.

Вместе с тремя дочерьми — старшей Дианой, Полиной и младшей Аделиной —звезда заглянула в трехэтажный дом, где уже кипит работа. В доме семью встретил муж Лилии — танцор Андрей Дикий, который собственноручно взялся за покраску стен. Ребрик с юмором отметила, что возлюбленный не только обещал помочь, но и действительно самостоятельно взялся за малярные работы.

«Когда муж сказал: „Да я сам покрашу стены“. И действительно сам красит стены», — написала звезда.

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Муж и дочери Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Младшая дочь Аделина сразу же начала исследовать пространство нового дома, а Лилия показала подписчикам, как сейчас выглядят прихожая, просторная гостиная, кухня и санузел на первом этаже. В доме еще продолжается ремонт, поэтому часть материалов и рабочих элементов остается на виду.

Дом Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Также актриса заглянула на второй этаж и показала там санузел и комнаты. В одной из них есть просторная терраса. А вот на мансардном этаже Лилия с заметно подросшими тремя дочерьми станцевала знаменитую «Макарену». Как известно, именно там в будущем планируют обустроить комнату для старшей дочери Дианы.

Дом Лилии Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно супруги-актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк также приобрели дом в Киеве и раскрыли его стоимость. Супруги показали, как выглядит их гнездышко изнутри.

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