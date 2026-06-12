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- Гламур
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Лилия Ребрик показала ремонт без прикрас в доме под Киевом и как ее муж красит стены
Звезда уже надеется как можно скорее переехать в новое просторое жилье.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как продвигается ремонт в её загородном доме под Киевом и как семья постепенно обустраивает будущее семейное гнездышко.
Вместе с тремя дочерьми — старшей Дианой, Полиной и младшей Аделиной —звезда заглянула в трехэтажный дом, где уже кипит работа. В доме семью встретил муж Лилии — танцор Андрей Дикий, который собственноручно взялся за покраску стен. Ребрик с юмором отметила, что возлюбленный не только обещал помочь, но и действительно самостоятельно взялся за малярные работы.
«Когда муж сказал: „Да я сам покрашу стены“. И действительно сам красит стены», — написала звезда.
Младшая дочь Аделина сразу же начала исследовать пространство нового дома, а Лилия показала подписчикам, как сейчас выглядят прихожая, просторная гостиная, кухня и санузел на первом этаже. В доме еще продолжается ремонт, поэтому часть материалов и рабочих элементов остается на виду.
Также актриса заглянула на второй этаж и показала там санузел и комнаты. В одной из них есть просторная терраса. А вот на мансардном этаже Лилия с заметно подросшими тремя дочерьми станцевала знаменитую «Макарену». Как известно, именно там в будущем планируют обустроить комнату для старшей дочери Дианы.
Напомним, недавно супруги-актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк также приобрели дом в Киеве и раскрыли его стоимость. Супруги показали, как выглядит их гнездышко изнутри.