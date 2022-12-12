Лилия Ребрик показала сладкие поцелуи с мужем и трогательно поздравила его с 44-летием

Знаменитость похвасталась идиллией, которая царит в ее отношениях с возлюбленным.

Сегодня, 12 декабря, в семье украинской ведущей и актрисы Лилии Ребрик праздник – ее мужу, хореографу Андрею Дикому, исполняется 44 года.

Поэтому по случаю праздника знаменитость решила посвятить трогательный пост возлюбленному в фотоблоге. В частности, Лилия поздравила мужа с 44-летием и адресовала ему много теплых слов.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Любимый, Дикий, мой Андрей, с днем рождения. Я люблю тебя безгранично. Будь всегда рядом и благодарю, что ты у нас есть — лучший папа и лучший муж. Рядом с тобой всегда спокойно, даже сейчас. Рядом с тобой всегда счастливо, даже сейчас", — трогательно обратилась к мужу звезда.

Кроме того, Лилия опубликовала романтические кадры, на которых изображены счастливые супруги. В частности, на фото Лилия и Андрей обнимают друг друга и нежно целуют.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как полномасштабная война в Украине повлияла на их с мужем отношения. Семья знаменитости стала еще более крепкой и внимательной друг к другу.

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