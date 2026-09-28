- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 2 мин
Лилия Ребрик показала сразу трех дочерей на даче и рассказала о забавной находке
Актриса показала, как провела последнее воскресенье сентября вместе с дочерьми.
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась осенними фотографиями с тремя дочерьми, устроив уютную семейную фотосессию на даче.
Знаменитость поделилась снимками с семейного дня в своих соцсетях. На фотографиях Лилия позирует вместе с дочерьми. Для фотосессии они выбрали светлые наряды в одном стиле. Автором атмосферных снимков стал супруг ведущей Андрей Дикий. А главными декорациями для съемки стала сама осенняя дача.
«Последнее воскресенье сентября. Или как мы пытаемся не сойти с ума в этом кошмаре», — написала Лилия Ребрик.
Семейная фотосессия получилась совсем не похожей на постановочную глянцевую съемку. Ребрик с дочерьми показала урожай груш, который они собрали во дворе, а также добавила в кадры домашний пирог. Особый интерес к угощению проявила самая младшая дочь телеведущей — двухлетняя Аделина. Девочка охотно позировала рядом с мамой и старшими сестрами, придавая кадрам еще больше домашней атмосферы.
«"Дикая семейка" глазами Андрея», — так Лилия подписала один из семейных снимков.
Не обошлось и без небольшого приключения во время прогулки по двору. Как рассказала Ребрик в сторис, Адель самостоятельно нашла гриб во дворе. Находка так порадовала девочку, что, по словам мамы, хорошее настроение после этого было обеспечено на весь день.
Напомним, недавно Лилия Ребрик порадовала поклонников редкими фотографиями с мужем-хореографом, с которым она состоит в браке уже 14 лет.