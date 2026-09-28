Лилия Ребрик показала сразу трех дочерей на даче и рассказала о забавной находке

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась осенними фотографиями с тремя дочерьми, устроив уютную семейную фотосессию на даче.

Знаменитость поделилась снимками с семейного дня в своих соцсетях. На фотографиях Лилия позирует вместе с дочерьми. Для фотосессии они выбрали светлые наряды в одном стиле. Автором атмосферных снимков стал супруг ведущей Андрей Дикий. А главными декорациями для съемки стала сама осенняя дача.

Реклама

«Последнее воскресенье сентября. Или как мы пытаемся не сойти с ума в этом кошмаре», — написала Лилия Ребрик.

Реклама

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Семейная фотосессия получилась совсем не похожей на постановочную глянцевую съемку. Ребрик с дочерьми показала урожай груш, который они собрали во дворе, а также добавила в кадры домашний пирог. Особый интерес к угощению проявила самая младшая дочь телеведущей — двухлетняя Аделина. Девочка охотно позировала рядом с мамой и старшими сестрами, придавая кадрам еще больше домашней атмосферы.

«"Дикая семейка" глазами Андрея», — так Лилия подписала один из семейных снимков.

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Не обошлось и без небольшого приключения во время прогулки по двору. Как рассказала Ребрик в сторис, Адель самостоятельно нашла гриб во дворе. Находка так порадовала девочку, что, по словам мамы, хорошее настроение после этого было обеспечено на весь день.

Адель и гриб / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик порадовала поклонников редкими фотографиями с мужем-хореографом, с которым она состоит в браке уже 14 лет.

Реклама

Новости партнеров