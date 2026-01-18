- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 564
- Время на прочтение
- 2 мин
Лилия Ребрик показала сразу трех подросших дочерей и подбодрила в период отключения света
Актриса очаровала видом своих троих детей.
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась семейным контентом.
Так, во время частых отключений света артистка решила поднять настроение фанатов милым фото. В Instagram Ребрик показала трех дочерей и как они подросли за последнее время. Диана, Полина и самая младшая Аделина попозировали в уютной студии с новогодним декором.
Кроме милого фото, актриса откровенно рассказала, как их семья справляется с реалиями жизни под Киевом во время регулярных блэкаутов. По словам Лилии, нынешние условия заставляют жить без долгосрочных планов, но не позволяют опускать руки.
Звезда призналась, что сейчас они стараются чередовать учебу с отдыхом, больше гулять и находить радости даже в самом простом. В то же время Ребрик обратилась к родителям, которые так же переживают непростой период, подбодрив их.
«Держитесь, родители — те, у кого каникулы продлили до 1 февраля! Те, кто пошел на дистанционное — держитесь еще сильнее. В нашей реальности что-то планировать сейчас — это уже роскошь. Поэтому, живем одним днем. Мы и играем, и гуляем, и греемся, и стараемся не забыть об учебе — хотя бы дозировано, без фанатизма, но готовим уроки. У вас тоже сейчас дома мини-школа, мини-сад и мини-лагерь одновременно?» — поинтересовалась у поклонников звезда.
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала свой обесточенный загородный особняк, где живет с мужем и дочками.