Лилия Ребрик показала сразу трех подросших дочерей и подбодрила в период отключения света

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась семейным контентом.

Так, во время частых отключений света артистка решила поднять настроение фанатов милым фото. В Instagram Ребрик показала трех дочерей и как они подросли за последнее время. Диана, Полина и самая младшая Аделина попозировали в уютной студии с новогодним декором.

Кроме милого фото, актриса откровенно рассказала, как их семья справляется с реалиями жизни под Киевом во время регулярных блэкаутов. По словам Лилии, нынешние условия заставляют жить без долгосрочных планов, но не позволяют опускать руки.

Дочери Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Звезда призналась, что сейчас они стараются чередовать учебу с отдыхом, больше гулять и находить радости даже в самом простом. В то же время Ребрик обратилась к родителям, которые так же переживают непростой период, подбодрив их.

«Держитесь, родители — те, у кого каникулы продлили до 1 февраля! Те, кто пошел на дистанционное — держитесь еще сильнее. В нашей реальности что-то планировать сейчас — это уже роскошь. Поэтому, живем одним днем. Мы и играем, и гуляем, и греемся, и стараемся не забыть об учебе — хотя бы дозировано, без фанатизма, но готовим уроки. У вас тоже сейчас дома мини-школа, мини-сад и мини-лагерь одновременно?» — поинтересовалась у поклонников звезда.

