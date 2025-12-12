Лилия Ребрик показала страсть с мужем на фоне елки и нежно поздравила его с 47-летием

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик сообщила о важном празднике в ее семье.

У мужа знаменитости, хореографа Андрея Дикого, 12 декабря день рождения. Танцору исполняется уже 47 лет. Конечно же, Лилия Ребрик поздравила возлюбленного с особенной датой. Актриса посвятила Андрею Дикому пост в Instagram.

Знаменитость опубликовала серию фотографий с возлюбленным. Кадры были сделаны на фоне новогодней елки. Парочка была одета в светлые наряды. Влюбленные демонстрировали их страсть со сладкими объятиями и поцелуями.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Также Лилия Ребрик адресовала возлюбленному нежные слова с поздравлениями. Артистка отметила, что главное в их браке - это "мы". Актриса очень счастлива, что может разделить свою жизнь с возлюбленным. Она обязана Андрею Дикому множеством приятных моментов. Знаменитость убеждена, что дальше - только лучше.

"С днем рождения, мой Дикий! С днем рождения, мой любимый! Лучшие моменты жизни - это мы. Мы - когда обнимаемся без причин... Мы - когда уставшие, но бесконечно счастливые родители. Мы - когда смеемся, даже если мир сходит с ума... Мы - когда сплошная девчачья красота вокруг тебя. И ты ее выдерживаешь. Мы - когда танцуем, даже без музыки... Мы - когда рядом, что бы ни было. Мы - когда просыпаемся вместе... И мы - когда просто вместе. И этого достаточно. Я так хочу, чтобы этих "мы" было еще очень-очень много! Дико люблю", - адресовала мужу артистка.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик показывалась с мужем и сразу тремя дочерьми. Семья артистки поздравляла украинцев с особенным праздником.