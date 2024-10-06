Лилия Ребрик показала свою большую семью и восхитила, как они встречали старшую дочь из-за границы

Также ведущая поздравила маму с особым праздником.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала поклонников семейным контентом.
Так, в фотоблоге звезда показалась в объятиях старшей дочери Дианы. Вместе с мужем, танцовщиком Андреем Диким, ведущая встретила 12-летнюю дочь на вокзале в Киеве. Девушка вернулась со своих международных соревнований, которые прошли в Лондоне.
Тем временем юную танцовщицу в доме за городом ожидала вся семья. Они нежно встретили ее поцелуями и объятиями. Также на фото можно увидеть и бабушку Дианы – маму Ребрик. К слову, Диана приехала не с пустыми руками, а вручила родным подарки из Великобритании.
В свою очередь, Лилия вспомнила еще один важный праздник для их семьи – День учителя, который в Украине празднуют 6 октября. Поскольку мама звезды работает учителем языка и литературы, актриса обратилась к ней с поздравлениями и показала их общие редкие снимки.
"Теплые домашние встречи! Бабушку нашу с Днем учителя. Спасибо всем учителям, которые ежедневно отдают частичку себя, чтобы научить и воспитать новое поколение. Вы – настоящие герои!", — написала Лилия.
Напомним, недавно Лилия Ребрик провела свадьбу 34-летней дочери актера Алексея Вертинского и показала трогательные кадры с церемонии.
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