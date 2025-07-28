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Лилия Ребрик показала свою маму-красавицу и трогательно поздравила ее с днем рождения
Актриса публично обратилась к родному человеку.
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поздравила родного человека с особым праздником.
Так, сегодня, 28 июля, мама звезды Вера Леоновна празднует день рождения. По случаю праздника Лилия опубликовала серию фото с именинницей из разных периодов. В частности, показала их совместные фото, как из архивов, так и с недавнего празднования первого года жизни младшей дочери Адель. Также на фотографиях заметно папу и родную сестру Ребрик.
"Мамулечка, с днем рождения! Будь всегда рядом. Любим!" — поздравила ведущая маму.
К слову, сейчас Лилия Ребрик находится за границей со всей семьей и наслаждается солнечным отпуском в Турции. Недавно знаменитость делилась фото сразу с тремя подросшими дочерьми в купальниках одинакового цвета. Поэтому, вероятно, пока семейство празднует день рождения Веры Леоновны дистанционно.
Напомним, недавно невеста солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера поздравила его с 82-летием и показала его маленького сына-копию.