Лилия Ребрик показала свою маму-красавицу и трогательно поздравила ее с днем рождения

Лилия Ребрик с мамой / © instagram.com/liliya_rebryk

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Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поздравила родного человека с особым праздником.

Так, сегодня, 28 июля, мама звезды Вера Леоновна празднует день рождения. По случаю праздника Лилия опубликовала серию фото с именинницей из разных периодов. В частности, показала их совместные фото, как из архивов, так и с недавнего празднования первого года жизни младшей дочери Адель. Также на фотографиях заметно папу и родную сестру Ребрик.

"Мамулечка, с днем рождения! Будь всегда рядом. Любим!" — поздравила ведущая маму.

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Лилия Ребрик с мамой / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliya_rebryk

К слову, сейчас Лилия Ребрик находится за границей со всей семьей и наслаждается солнечным отпуском в Турции. Недавно знаменитость делилась фото сразу с тремя подросшими дочерьми в купальниках одинакового цвета. Поэтому, вероятно, пока семейство празднует день рождения Веры Леоновны дистанционно.

Напомним, недавно невеста солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера поздравила его с 82-летием и показала его маленького сына-копию.