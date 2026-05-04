Лилия Ребрик показала трогательную встречу с родителями в Черновцах: "Самая родная поддержка"
Артистка выступила с концертом в Черновцах. Без встречи с родными - мамой и папой - не обошлось.
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик показала трогательную встречу с родителями в Черновцах.
Знаменитость сейчас находится на гастролях с юмористическим проектом "Дизель шоу". У коллектива был концерт и в родных Черновцах Лилии Ребрик. Конечно же, без встречи с родителями артистки не обошлось. Родные люди актрисы побывали на ее концерте и безумно поддерживали дочь.
"Мама и папа - самая родная поддержка", - делится ведущая.
Лилия Ребрик призналась, что встреча с родителями ее вдохновляет. В частности, усталость от дороги не так ощущается, когда есть объятия с близкими. Сейчас актриса возвращается в Киев, где сможет несколько дней провести с мужем и дочерьми, а после этого снова отправляется на гастроли.
"Любая дорога легче, когда есть эти объятия. Черновцы провожают... Киев ожидает. И впереди - несколько дней дома", - подытожила знаменитость.
Напомним, недавно Лилия Ребрик ошарашила эффектным шпагатом в воздухе. Артистка вспомнила свое гимнастическое прошлое.