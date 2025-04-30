Лилия Ребрик показала заметно подросшую 7-летнюю дочь-красавицу и нежно поздравила ее с важным праздником

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / © instagram.com/liliya_rebryk

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Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поздравила среднюю дочь Полину с важным праздником.

В семье знаменитости 30 апреля – это особенный день. Дело в том, что средняя дочь Лилии Ребрик отмечает день рождения. Девочке исполняется уже семь лет. Поэтому актриса посвятила Полине поздравительный пост в Instagram. Ведущая адресовала дочери теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Кроме того, знаменитость поделилась, какова Полина и как в ней одновременно сочетается "ангелочек" и "чертенок".

"С днем рождения, Полиненок! Уже семь лет нашей озорнице и фантазерке! Только в тебе так органично сочетаются ангелочек и чертенок. Только ты умеешь одним взглядом сказать: "Я тебя люблю, мама" и "сейчас будет что-то очень интересное, но ты точно не будешь в восторге". Ты - мой ежедневный квест, мой смех сквозь слезы, моя "мам, я нечаянно", моя внезапная тишина (а это всегда тревожно)", - делится актриса.

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Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Также Лилия Ребрик опубликовала свежее фото дочки-красавицы, на которой показала, как она заметно подросла и изменилась. Знаменитость пожелала Полине быть счастливой и никогда не терять своей энергии. Тем временем они с мужем, танцором Андреем Диким, будут всегда рядом и будут восхищаться дочерью.

"Будь счастлива, озорная и настоящая, потому что именно такая ты — идеальная. Расти, наша звездочка, сияй и никогда не теряй своей энергии! Оставайся искренней, взрывной, невероятной Полей — без фильтров и без тормозов. Будь счастлива, Полюня, ведь ты — радость этого мира. Ну, по крайней мере, нашего с папой точно. И да, я все еще не знаю, кто кого воспитывает… Но точно знаю - с тобой жизнь интереснее!" - подытожила знаменитость.

Напомним, недавно Лилия Ребрик приезжала в Черновцы. Там она встретилась с родителями и показывала, как с ними проводила время.