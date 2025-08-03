Лилия Ребрик показалась с дочками в family look и раскрыла секрет удачного отпуска с тремя детьми

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала семейным контентом и раскрыла лайфхаки удачного отпуска с тремя детьми.

Знаменитость сейчас находится на отдыхе у моря. Компанию Ребрик составили ее три дочери - Диана, Полина и Аделина. Ведущая успела уже опубликовать немало контента из отпуска. Конечно же, артистка попозировала с дочерьми на морском побережье. Они все надели белую и розовую одежду и фотографировались на фоне невероятного пейзажа.

Кстати, с тремя детьми довольно сложно расслабиться в отпуске. Однако у Лилии Ребрик есть лайфхаки, чтобы отдыхом насладились и мама, и дочери.

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Лилия Ребрик с дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

"Обещанный пост "Как отдохнуть с тремя детьми и не сойти с ума?". А все очень просто: я не умею отдыхать без своих детей. И отдыхаю по-настоящему, только когда вижу их и вижу, как им хорошо. Но несколько лайфхаков, как не поехать кукушкой от бесконечных "мам", у меня все же есть", - говорит ведущая.

В частности, Лилия Ребрик обязательно набирается сил перед самой поездкой. Также у детей есть правило - дать маме тоже отдохнуть. Лилия Ребрик в отпуске не обращает внимания на беспорядок, не всегда развлекает детей, когда те скучают, может даже больше позволить пользоваться гаджетами, чем обычно, и не планирует идеальные дни. Но самое главное - для знаменитости важно, чтобы ее дочери были счастливы.

"Когда дети смеются, спорят, вытряхивают отовсюду песок и пахнут солнцем - ты понимаешь: это и есть тот самый отдых. Даже если "отдохнула" ты только минутку - пока никто не позвал: "мам", - подытожила знаменитость.

Напомним, недавно Лилия Ребрик поделилась забавным контентом с годовалой дочкой. Оказывается, Аделина растет очень сильно решительной.

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