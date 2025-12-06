Лилия Ребрик показалась с мужем и тремя дочками и растрогала заявлением после ночного обстрела

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала семейными фото с мужем Андреем Диким и тремя дочерьми.

Знаменитость в фотоблоге поделилась праздничным фотосетом и очаровала предновогодней магией. Впрочем, Лилия по случаю Дня святого Николая и Дня Вооруженных Сил Украины поделилась не только семейными фото, но и эмоциональными размышлениями о том, как изменилось восприятие этих дат во время войны. Звезда отметила, что в этот день украинцы переживают одновременно и праздник, и боль, и глубокую благодарность тем, кто защищает страну.

«День святого Николая должен быть о сказке и предчувствии чуда. День ВСУ — о благодарности нашим защитникам и защитницам. А после ночного обстрела все это сплетается еще и в одно большое желание: ну, вы и сами знаете — чтобы исчезли все там, на болотах. Эти два праздника сегодня странно перекликаются между собой — оба о хрупком, но таком упрямом чуде жизни», — растрогала актриса.

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik

В то же время Ребрик вспомнила ночной обстрел Украины, когда сегодня, в ночь 6 декабря, россияне били по нашим мирным городам шахедами, баллистикой и крылатыми ракетами. Звезда отметила, что это несколько повлияло на настроение, но при этом добавила, что ее ни на секунду не покидает вера в ВСУ и она надеется на скорейшую победу.

«Я смотрю на своих девочек и думаю обо всех украинских мамах, которые этой ночью успокаивали напуганных детей. Оберегали их. И ни на миг не сомневались: только благодаря нашим Вооруженным Силам на утро сможем сказать — мы выстояли еще одну ночь. Обнимаешь детей еще крепче, еще нежнее. Хочется спрятать их от всего злого. И так хочется уже победы! Спасибо каждому и каждой, кто приближает ее! Пусть вас оберегают все небесные силы», — поздравила звезда.

Лилия Ребрик с дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

