Лилия Ребрик показалась с мужем и тремя дочками и восхитила их встречей после разлуки

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик показалась с мужем, танцором Андреем Диким, и сразу тремя дочерьми.

В частности, длительное время семья была в разлуке. Дело в том, что Лилия Ребрик находилась на гастролях и ездила выступать по городам Украины. К слову, даже Рождество актриса встретила отдельно от семьи. И вот, за несколько дней до Нового 2026 года, знаменитость наконец-то вернулась домой и воссоединилась с родными.

Лилия Ребрик уже даже опубликовала семейное фото. На снимке ведущая позировала с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой, Полиной и Аделиной на фоне новогодней елки.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Все дома были рады возвращению Лилии Ребрик, ведь очень сильно соскучились. Маленькая Аделина просто не слезала с маминых рук. Даже домашний любимец не отходил от артистки и требовал и ему уделить внимание.

Лилия Ребрик с самой младшей дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик и Андрей Дикий праздновали 14-ю годовщину брака. По случаю особенной даты артистка показывала, какой была их свадьба.