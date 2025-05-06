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Лилия Ребрик показалась с тремя детьми возле загородного дома и восхитила их развлечениями
Артистка поделилась семейным контентом.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала своих поклонников уютными кадрами с семейного отдыха.
В фотоблоге Лилия поделилась, как она вместе с тремя дочерями наслаждалась играми под открытым небом. Так, на фоне загородного особняка и сада многодетная мама поиграла в бадминтон, покачалась на гамаке и отметила, что любит проводить время с родными без лишних гаджетов. К тому же самая младшая Адель продемонстрировала свои умения управлять игрушечным электроскутером.
"Играть, смеяться, рисовать, дурачиться! Каждая минута с детьми — ценная, потому что они так быстро становятся взрослыми. И потому это важно — находить время побыть вместе", — написала звезда.
В соцсетях фанаты сразу отреагировали на видео сотнями теплых комментариев. Многие отметили, что такое время с дочками — бесценно.
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Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут также показала сразу двух младших детей и очаровала образом дочери Евдокии.