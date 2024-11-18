Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве

Знаменитость порадовала семейным контентом.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показалась сразу с тремя дочерьми-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время.
Семейным фото знаменитость поделилась в своем Instagram. На снимке Лилия Ребрик показалась с 12-летней Дианой, 6-летней Полиной и крошечной Адель. Они все вместе сидели в одном из кафе Киева и наслаждались компанией друг друга.
"Просто теплый привет от девичьего состава Дикой семейки с пожеланиями тихой и спокойной ночи", – подписала фото с дочками ведущая.
После посиделок в кафе они всей семьей отправились на шоппинг. Лилия Ребрик вместе с мужем, танцором Андреем Диким, утепляла дочерей на зиму, поэтому девочки обзавелись новыми теплыми вещами.
Напомним, 15 ноября самой младшей дочери Лилии Ребрик исполнилось ровно восемь месяцев. Ведущая в праздничный день устроила девочке фотосет в необычном total black образе и рассказала о ее изменениях.
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