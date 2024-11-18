Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показалась сразу с тремя дочерьми-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время.

Семейным фото знаменитость поделилась в своем Instagram. На снимке Лилия Ребрик показалась с 12-летней Дианой, 6-летней Полиной и крошечной Адель. Они все вместе сидели в одном из кафе Киева и наслаждались компанией друг друга.

"Просто теплый привет от девичьего состава Дикой семейки с пожеланиями тихой и спокойной ночи", – подписала фото с дочками ведущая.

Лилия Ребрик с дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

После посиделок в кафе они всей семьей отправились на шоппинг. Лилия Ребрик вместе с мужем, танцором Андреем Диким, утепляла дочерей на зиму, поэтому девочки обзавелись новыми теплыми вещами.

Напомним, 15 ноября самой младшей дочери Лилии Ребрик исполнилось ровно восемь месяцев. Ведущая в праздничный день устроила девочке фотосет в необычном total black образе и рассказала о ее изменениях.

Лилия Ребрик отметила 8 месяцев дочери в необычных образах

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