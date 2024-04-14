Лилия Ребрик показалась сразу с тремя заметно подросшими дочерьми

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик порадовала редкими кадрами с тремя заметно подросшими дочерьми.

Артистка показала, как проводит время с детьми в загородном доме, что расположен под Киевом. В частности, ведущая была во дворе с одномесячной дочкой Аделиной, которая спала в коляске. Сначала компанию ей составила только собачка. Как пошутила Ребрик, это няня маленькой Аделины, ведь она почти не отходит от коляски.

Одномесячная дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"А классная у Адель няня. Реально, Дикси постоянно возле коляски. Оберегает Аделькин сон", — поделилась ведущая.

Лилия Ребрик с одномесячной дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Впоследствии к ним присоединились старшие дочери – 5-летняя Полина, которая ела мороженое и заелась, и 11-летняя Диана. Артистка сделала с девчонками селфи, которым поделилась в своем фотоблоге. Знаменитость показала, как ее старшие дочери уже заметно подросли.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, 15 марта Лилия Ребрик в третий раз стала мамой. Знаменитость родила дочь, которую назвала Аделиной. Ведущая не стала долго находиться в декрете и уже через три недели после родов вышла на работу. Не так давно Лилия Ребрик показала, как работала в прямом эфире.

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