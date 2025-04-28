Лилия Ребрик приехала к родителям в Черновцы и восхитила, как с ними время провела

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик приехала в родной город.

В своем фотоблоге артистка поделилась, что из Киева прибыла в Черновцы. Там у нее был запланирован спектакль. К тому же звезда решила не тратить попусту время и погостила в родительском доме, куда с вокзала ее привез папа. Лилию дома ждали вкусности и сплошная забота.

Лилия Ребрик с родителями / © instagram.com/liliia.rebrik

Уже к вечеру Ребрик пригласила самых родных на спектакль в театре. Так что счастливые родители имели возможность насладиться актерской игрой звездной дочери. В свою очередь артистка призналась, что родной город придает ей крылья, а семья — чувство счастья, спокойствия и безопасности.

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"Нигде и никогда человек не будет чувствовать себя настолько защищенным, как рядом с мамой и папой. Спасибо, родные Черновцы, за эти сутки душевной перезагрузки. За полный зал, за цветы, за аплодисменты. Мы живем во времена, когда печаль и горе переполняют нас. Поэтому такие моменты, когда испытываешь радость — спасательный круг. Как что-то, что дарит твердую почву под ногами. Хоть и ненадолго, но как бесценно!" — восхитила артистка.

Лилия Ребрик с родителями / © instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях семью Ребрик засыпали комплиментами как поклонники, так и звездные друзья:

"Счастливые мгновения вместе с родными!" - Ольга Сумская

Отдельный комплимент Вашей маме, невероятно красивая, изысканная и статная женщина

Мама так красива! Вы похожи на маму, а сестра — на папу

В зале были Ваши родители, так хотелось к ним подойти и поблагодарить за дочурку, но сдержалась

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская также показала свою семью, в том числе и мужа Валентина.