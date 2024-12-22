Лилия Ребрик приехала в гости к родителям и растрогала их встречей на вокзале

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала редкую встречу со своими родителями.

Так, у знаменитости появилась возможность побывать в родном городе – Черновцах. Там у Ребрик были запланированы съемки социального проекта. Так что она с командой отправилась поездом по рабочим делам. Однако перед посадкой в своем фотоблоге призналась, что обязательно встретится с родителями.

"Я еду на съемку в Черновцы, мой родной город. Правда, туда и обратно, но точно родителей увижу. Приятное стечение обстоятельств", — отметила Лилия.

Лилия Ребрик с родителями / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Так и вышло. Ведущую уже утром на перроне ждали ее самые родные. Счастливая семья сделала селфи, которым Лилия и похвасталась подписчикам. Кроме того, актриса также позвонила сестре и поговорила с ней по видеосвязи.

Лилия Ребрик с родителями / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Уже потом ведущая показала, как родители позаботились о ней и приготовили фирменных рогаликов: "Ну какое утро в Черновцах без маминых вкусностей".

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показывала своих родителей и как они отпраздновали особое событие. Мама и папа звезды уже 44 года в браке.

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