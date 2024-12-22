Лилия Ребрик приехала в гости к родителям и растрогала их встречей на вокзале

Ведущая показала, как совмещает полезное с приятным.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала редкую встречу со своими родителями.
Так, у знаменитости появилась возможность побывать в родном городе – Черновцах. Там у Ребрик были запланированы съемки социального проекта. Так что она с командой отправилась поездом по рабочим делам. Однако перед посадкой в своем фотоблоге призналась, что обязательно встретится с родителями.
"Я еду на съемку в Черновцы, мой родной город. Правда, туда и обратно, но точно родителей увижу. Приятное стечение обстоятельств", — отметила Лилия.
Так и вышло. Ведущую уже утром на перроне ждали ее самые родные. Счастливая семья сделала селфи, которым Лилия и похвасталась подписчикам. Кроме того, актриса также позвонила сестре и поговорила с ней по видеосвязи.
Уже потом ведущая показала, как родители позаботились о ней и приготовили фирменных рогаликов: "Ну какое утро в Черновцах без маминых вкусностей".
Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показывала своих родителей и как они отпраздновали особое событие. Мама и папа звезды уже 44 года в браке.
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